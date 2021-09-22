Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Bursa'da park halindeki servis otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

YILDIRIM (AA) - Bursa'da park halindeki servis otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu Abdulaziz Elamuri idaresindeki 16 APS 301 plakalı hafif ticari araç, Merkez Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı'nda park halindeki servis aracına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Abdulaziz Elamuri ile araçta bulunan Hasan Elamuri ve Ali Elamuri yaralandı.

Devriye halindeki bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların aynı aileden olduğu Hasan Elamuri'nin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu Abdulaziz ve Ali Elamuri'nin ise tedavilerinin hastanede devam edeceği öğrenildi.

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hafif ticari araç park halindeki servis otobüsüne çarptı: 3 yaralı - Haberler
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