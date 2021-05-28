Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Doğrul Caddesi'nde, Yusuf E. idaresindeki 16 AHE 092 plakalı hafif ticari araç, Turhan Karaman idaresindeki 16 AKR 104 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Karaman'ı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Polis ekipleri de caddede güvenlik önemli aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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