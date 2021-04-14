Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan Bolat (37) idaresindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Muhittin Beler'in (45) kullandığı 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yol kenarındaki bir iş yerinin tabelasına çarparak durabilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırılan Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek