Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan Bolat (37) idaresindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Muhittin Beler'in (45) kullandığı 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yol kenarındaki bir iş yerinin tabelasına çarparak durabilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırılan Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:05:59. #1.15#

title