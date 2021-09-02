Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
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Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aşırı hız yapan hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Bursa'da aşırı hız yapan hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BTG 95 plakalı Emin Bişkin kontrolündeki hafif ticari araç iddia göre aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden karşıya geçerek yan yattı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü Emin Bişkin hafif yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü Emin Bişkin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrasında yaralı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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