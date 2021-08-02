Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Gemlik sahil yolu olarak bilinen 3 nolu sahilde meydana geldi. Hafif ticari bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki güvenlik kameraların da yansıyan kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaya yoğunluğunun olmadığı saatlerde meydana gelmesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı