Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
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Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari araç takla attı.

Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari araç takla attı. Araçtaki iki kişi yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Gemlik sahil yolu olarak bilinen 3 nolu sahilde meydana geldi. Hafif ticari araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaya yoğunluğunun olmadığı saatlerde meydana gelmesi muhtemel bir facianın önüne geçtiği ifade edildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı
Gemlik sahil yolunda bir araç takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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