Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

- Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

- Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Mehmet Sadık Sagınçyönetimindeki 34 BU 4445 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan çıkan sürücü Alperen Arslan yönetimindeki 16 KLC 76 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Arslan(54), Meryem Arslanve Elif Arslanyaralandılar.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan