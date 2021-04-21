Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü Mustafa Arslantaş (32) ile arkasında oturan arkadaşı Hakan Aydın (30) ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü Mustafa Arslantaş (32) ile arkasında oturan arkadaşı Hakan Aydın (30) ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslantaş yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Samet Aykız'ın (36) kullandığı 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen Arslantaş ile arkasında oturan arkadaşı Hakan Aydın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin devrilme anı yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ