Bursa'da hafif ticari araç, duvar ile demir korkulukların arasına sıkıştı
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Bursa'da hafif ticari araç, duvar ile demir korkulukların arasına sıkıştı

Bursa'da hafif ticari araç, duvar ile demir korkulukların arasına sıkıştı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da Tophane surlarında hafif ticari araç, duvar ile demir korkulukların arasına sıkıştı.

Bursa'da Tophane surlarında hafif ticari araç, duvar ile demir korkulukların arasına sıkıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında, 16 EE 213 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün fark etmemesi sonucu duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.

Sürücü çevrede bulunan otelin çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücü, daha sonra olay yerinden kaçarken otel çalışanları da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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