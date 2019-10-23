Bursa'da "Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası"

23.10.2019 18:06

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası" başlatıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonunda, kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, Türkiye'nin doğalgaz dağıtım alanındaki en büyük üçüncü şirket olduklarını anımsatarak, abone sayılarının 1 milyonu aştığını söyledi.

Haziran 2019 itibarıyla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin çatısı altında faaliyetlerine başlayan Bursagaz'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Çermikli, "Bu dev grubun doğalgazın üretim, iletim ve dağıtım alanındaki büyük tecrübesi, bundan sonra attığımız her adımda kendini gösterecek, farkımızı ortaya koyacak." dedi.

Tüketicileri doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirmeyi çok önemsediklerini kaydeden Çermikli, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğümüz kampanyanın yeni dönemi için yine bir aradayız. 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla düzenlediğimiz bu kampanyamızı, kentimizin değerli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle sürdürüyoruz. Bu yıl kampanya çerçevesinde Türkiye'de doğalgaz sektöründe ilk olacak yeni bir projeyi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ayında hayata geçirmeyi planladığımız 'Deneyerek Öğreniyoruz' projesi ile evlerde doğalgazın kullanıldığı alanları içeren bir maket hazırlıyoruz. Böylece çocuklar, doğalgazın güvenli şekilde kullanımını deneyerek öğrenme fırsatı bulacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde kurulumu devam eden bu maket için, 150 bini 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler olmak üzere yılda ortalama 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Daha önce okullarda yaptığımız eğitimlerle her yıl 5 bine yakın öğrenciye ulaşan kampanyamızın, bu projeyle erişeceği öğrenci sayısı da ortalama 30 katına çıkacak. Bu sayede çocuklarımız evlerinde güvenli doğalgaz elçisi olacak."

Kampanya Mart 2020'ye kadar yürütülecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Büyükşehir Belediyesi olarak etkinliği periyodik olarak Bursagaz ile sonbahar aylarında başlattıklarını belirtti.

Hedeflerinin tüketicileri bilinçlendirmek, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Aktaş, " 'Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla Mart 2020'ye kadar yürütülecek kampanyada şehrin yerel otoriteleri de bizimle birlikte hareket edecek. Aile, işletme ve çocuklara doğalgaz kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken notları, basın, sms, kişiye özel mektuplar, ilan ve bilgilendirme bültenleri gibi pek çok yöntemle ulaştırma çabasında olacağız." dedi.

Aktaş, çevreci yakıt olan doğalgazın Bursa'da yaygınlaşması için Bursagaz ile farklı kampanyalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Bursa'da hava kirliliğini önlemek amacıyla dar gelirli 2 bin ailenin evine ücretsiz olarak doğalgaz tesisatının çekilmesidir. Bir diğeri ise doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak hedefi ile yürütülen tesisat dönüşüm projesidir. 'Mavi bir gökyüzü, yeşil bir Bursa için doğal gaza geçin' sloganıyla şehrin tamamını doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle vatandaşlarımıza, yetkili iç tesisat firmaları tarafından düşük tesisat dönüşüm maliyetlerinden yararlanma fırsatı sunuldu. Benzer kampanyalarla birçok hemşehrimizi doğalgaz ile buluşturmuş olduk."

Güvenli doğalgaz kullanımıyla ilgili kritik noktalara ilişkin bilgiler aktarılan toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA