Bursa'da gürültü cinayetine ceza yağdı

Bursa'da, sokaktan, yüksek sesle müzik dinleyerek geçen otomobildekilerle komşuları arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan Sevda Doğan'ın (50) ölümü, gelini Zübeyde Şen'in (36) de yaralanmasıyla ilgili 2'si tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Metin Bargın, Sevda Doğan'ı 'kasten öldürme suçundan' önce müebbet, iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay, Zübeyde Şen'i de yaralama suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün olmak üzere toplam 19 yıl 11 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa ise çeşitli hapis cezaları verilirken, 6 sanık ise beraat etti.

Olay, geçen yıl Haziran ayında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, yüksek sesle müzik dinleyerek ve hız yaparak geçen otomobildekilere mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede yaşayan araçtakilerle, onları 'Neden gürültü yapıyorsunuz' diye uyaran komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Sevda Doğan ve 2 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen oğlunun eşi Zübeyde Şen tabancayla vuruldu. Yaralılardan Sevda Doğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden Metin Bargın, Ferhat E., Fırat E., Ahmet T. ve Yusuf G. tutuklandı.

Şüpheliler hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silah kullanma' ve 'basit yaralama' suçlarından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sırasında Ferhat E,, Ahmet T. ve Yusuf G. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşmasında, sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların yakınları ile avukatları mahkemede hazır bulundu. Sevda Doğan'ı öldürdüğü iddia edilen Metin Bargın, savunmasında, Kadınların düştüklerini gördükten sonra ateş ettim. Sevda ve Zübeyde benim ateş etmem sonucu yaralanıp, ölmedi. Suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum dedi.

Diğer tutuklu sanık Ferhat E. ise, Çocuğumu hastaneye götürmek için Fırat ve Yusuf'tan araba istedim. Onlar da bana araba getirdi. Beni beklerlerken Birkan yanlarına gelip, 'Neden bekliyorsunuz burada' diye sordu. Bu soru biraz tahrik ediciydi. Kısa bir tartışmanın ardından ben Birkan'a bir yumruk attım. Daha sonra diğerleri de olaya müdahale etti ve tartışmaya başladık. O esnada Yusuf havaya ateş etti. Bizi sakinleştirdiler. Fırat, Yusuf ve yanlarındaki diğer arkadaşlar olay yerinden ayrıldı. Sonra Muhlis Ağabey silahla dışarı çıktı, o da havaya ateş etti. Fırat ve arkadaşları bana bir şey yapacakları korkusuyla geri döndüler. Daha sonra yeniden kavga etmeye başladık. Çoğumuzun elinde silah ve bıçak vardı. Ben Sevda Abla'nın elinde büyüdüm. Ona kasten ateş etmedim. Kimin yaptığını da bilmiyorum savunmasını tekrarladı.

Fırat E. de Sevda ve Zübeyde'yi vurmadığını iddia ederek beraat ve tahliyesini istedi. Diğer tutuksuz sanıklarda olayla ilgilerinin bulunmadığını belirterek, beraatlerini talep etti.

İKİ SAAT ARADAN SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti yaklaşık 2 saatlik bir aranın ardından kararını açıkladı. Metin Bargın, Sevda Doğan'a karşı kasten öldürme suçundan önce müebbet, iyi hal indirimiyle 17 yıl 6 ay, Zübeyde Şen'in yaralanmasıyla ilgili de 2 yıl 5 ay 5 gün olmak üzere toplam 19 yıl 11 ay 5 hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Fırat E., yaralama suçundan 8 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl, bin 200 lira para cezası, Yusuf G,, yaralama suçundan 8 ay, ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis ile bin 200 lira para cezası, silahla ateş etme suçundan 5 yıl 3 ay, Gülhanım B., suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, Muhlis Ş., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, Ahmet T., ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar Birkan Ö., Ferhat E., Zübeyde Ş., Tarkan G., Tuncay D., Yiğit K. ise beraat etti. Mahkeme heyetince Metin Bargın'ın tutukluluk halinin devamına, Fırat E.'nin ise tahliyesine karar verdi.

Mahkemece haklarında ceza verilen tutuksuz sanıkların cezaları Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanması halinde cezaları infaz edilecek.

Kaynak: DHA