Bursa'da gümrük kaçağı sahte alkol ve tütün ürünleri piyasaya sürülmeden ele geçirildi

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisler tarafından bazı işyerlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçacağı sahte alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilçe genelinde kaçakçılığın önüne geçmek için 1 hafta içerisinde Cuma Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi ve Sinanbey Mahallesi bulunan bazı iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 42 bin 120 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 81bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 30 bin kg gümrük kaçağı tütün, 47 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 160 adet gümrük kaçağı puro, 130 paket çeşitli markalarda toplam 15 bin 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi, 15 litre sahte alkol imalatında kullanılan etil alkol, 6 litre sahte rakı ve 6 litre sahte viski ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Onur Y, Nazım S, Semih İ, Mahmoud A. ve Yunus D. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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