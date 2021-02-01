Bursa'da gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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Bursa'da gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

01.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:16
Bursa'da gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da, gümrük kaçağı elektronik sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, gümrük kaçağı elektronik sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin gümrük kaçağı elektronik sigaraları elden ve kuryeyle piyasaya sürdüklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentteki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A, S.İ, C.K. ve K.İ'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 245 elektronik sigara ve 1775 elektronik sigara aksesuarı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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