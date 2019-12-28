28.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:12

Bursa'da, gümrük kaçağı 263 şişe içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde çok sayıda iş yeri ve depoyu kontrol etti.

Yapılan kontrollerde A.V. ile Y.V'ye ait ikamet, tekel bayii ve depoda piyasa sürülmeye hazır 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaynak: AA