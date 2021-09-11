Bursa'da "Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışı" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, kentin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği "Green Way Uludağ Hard Enduro Yarışı" yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışı etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enduro tutkunlarıyla bir araya geldi.

Sporculardan bilgi alan Aktaş, günün anısına özel olarak hazırlanan formayı giydi. Aktaş'ın start vermesiyle parkura çıkan sporcular, hünerlerini sergileyerek bitiş çizgisine vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alinur Aktaş, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını çeşitli programlarla kutladıklarını belirtti.

Bursa'nın sahip olduğu değerlerle ayrı bir güzel olduğunu belirten Aktaş şunları kaydetti:

"Doğası, kültürü, insanları, ekonomisiyle Bursa farklı bir şehir. Kurtuluş günümüzü farklı programlarla renklendirmek istedik. Endurocuları Bursa'da buluşturduk. Adrenalini, heyecanı bol yarışta 250'ye yakın sporcu mücadele edecek. Bu yarışlarda başarının hıza değil sürücünün dayanıklılığına ve güvenilirliğine bağlı olduğunu görüyoruz. Kazasız belasız bir süreç olmasını diliyorum. Şehrimizi, ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve pazarlamak gibi bir heyecanımız var. Bursa özellikli bir şehir. Sporun, şehrin tanıtımı için önemli bir aktivite. Buradaki heyecanın her sene artarak devam edeceğine inanıyorum. Birkaç sene içinde uluslararası organizasyona döneceğine inanıyorum. İlk sene olmasına rağmen ciddi katılım var. Tüm sporculara başarılar diliyorum."

Yarışlar yarın sona erecek.