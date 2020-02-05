Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

05.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:56
Bursa'da gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda E.K, Y.N.K, A.G. ve M.E. yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 700 gram esrar ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan E.K. ve Y.N.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheli M.E'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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