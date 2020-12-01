Bursa'da göz gözü görmedi

- Bursa'da göz gözü görmedi

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da aniden bastıran sis, görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşımını sağlayan yolda yoğun sis görüldü. Aniden bastıran yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Virajlı olan yollarda sürücüler sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Sürücülerin kaza yapmamak için hızlarını düşürmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER