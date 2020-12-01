Bursa'da göz gözü görmedi
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Bursa'da göz gözü görmedi

01.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:50

- Bursa'da göz gözü görmedi Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı Bursa'da aniden bastıran sis, görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

- Bursa'da göz gözü görmedi

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da aniden bastıran sis, görüş mesafesini düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

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Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşımını sağlayan yolda yoğun sis görüldü. Aniden bastıran yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Virajlı olan yollarda sürücüler sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Sürücülerin kaza yapmamak için hızlarını düşürmesi dikkat çekti.

Bursa'da göz gözü görmedi
Bursa'da göz gözü görmedi
Bursa'da göz gözü görmedi
Bursa'da göz gözü görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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