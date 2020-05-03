Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda
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Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda

Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda
03.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:51

Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda Vatandaşın isteği üzerine davulcular gönüllü olarak mesaiye başladı Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mahallede vatandaşın isteği üzerine 6 davulcu gönüllü olarak sokaklarda gezmeye başladı.

Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda

Vatandaşın isteği üzerine davulcular gönüllü olarak mesaiye başladı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mahallede vatandaşın isteği üzerine 6 davulcu gönüllü olarak sokaklarda gezmeye başladı. Besmele ile çıktık yola diyen davulcular vatandaşlarımız talep etti. Para olsa da olur olmasa da diye konuştular.

Korona virüs pandemisi sebebiyle ev ev dolaşarak bahşiş toplamaları yasaklanan Ramazan davulcularının durumu yerel belediyelere bırakılırken Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesinde bir araya gelen 6 kişilik davulcu timi vatandaşların isteğini geri çevirmeyip gönüllü olarak çalışmaya başladı. Gönüllü davulcular sahur vakti gezmedik sokak bırakmayıp vatandaşları sahura kaldırdı.

Gönüllü davulcular sayesinde sahura kalkan vatandaşlar ise yerel yönetimlerden Osmanlı Devletinden kalan geleneğe sahip çıkmalarını istedi.

26 yıldır Ramazanlarda davul çaldığını belirten Selahattin Erbağan, "Bu mesleği çocukluk yıllarından bu yana yapıyorum. Amatör olarak başladım ve 26 yıldır Bursa'nın birçok mahallesinde Ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl davul çalmayı düşünmedik vatandaşlardan yoğun talep gelmesiyle başladık. Bahşiş olmamasına rağmen gönüllü olduk çalıyoruz. Para önemli değil isteyen verir, istemeyen vermez. Mahallelimiz memnun olsun bize yeter. Elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet edelim takdir vatandaşımızın" diye konuştu.

Bursa'da gönüllü davulcular sokaklarda

Kaynak: İHA

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