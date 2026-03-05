Haberler

Bursa'da gönülden gönüle Ramazan nefesi

Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur ve maneviyatını şehrin geneline yaymak amacıyla çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur ve maneviyatını şehrin geneline yaymak amacıyla çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Gönülden Gönüle Bursa'da Ramazan Nefesi' isimli konser, tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Türk tasavvuf musikisinin kıymetli yorumcularından Feyzullah Çelebi, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere huzur dolu bir gece yaşattı. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan ilahiler ve tasavvuf musikisi repertuvarı, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Ramazan'ın manevi ruhunu sanat aracılığıyla yaşatan konser, katılımcılara anlamlı ve huzurlu bir akşam sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

