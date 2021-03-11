Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı
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Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı

11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın uyuşturucuları gömerek sakladığı ve ticaretini yaptığını belirleyen jandarma, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahsın uyuşturucuları gömerek sakladığı ve ticaretini yaptığını belirleyen jandarma, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde N.Ö. (28) isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucuları araziye gömdüğü bilgisini alan Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Yenice Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekiple şüpheliyi 1 ay takip etti. Şüpheli uyuşturucuyu satmak için gömdüğü yerden çıkartırken jandarma tarafından yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. N.Ö.'nün üzerinden birer kilogram vakumlu şeffaf poşet içinde 3 kilogram bonzai ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan N.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BURSA

Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı
Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı
Bursa'da gömdüğü uyuşturucuyu çıkardığı sırada suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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