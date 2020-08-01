Bursa'da gölete giren çocuk boğuldu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kurşunlu ile Deveci Konak mahalleleri arasındaki baraj göletine üç arkadaşıyla giren İbrahim Şahin (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gölet ve çevresinde arama yapan yakınları, Şahin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bursa deniz polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şahin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA