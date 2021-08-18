Bursa'da göl ve göletlere 1 milyon 756 bin sazan yavrusu salındı

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Uluabat ve İznik gölleri dahil 18 göl ve gölete 1 milyon 756 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Uluabat ve İznik gölleri dahil 18 göl ve gölete 1 milyon 756 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Balıklardan 945 bininin salındığı İznik Gölü'nde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa bölgesinde 2020 yılı sonu itibarıyla denizlerde 243, iç sularda 303 olmak üzere toplam 546 balıkçı gemisinin bulunduğunu, denizden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarının 7 milyon 805 bin 171 kilogram olduğunu bildirdi.

Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynakların üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkan sağlandığını belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla sportif avcılığın gelişmesi sağlanırken, aynı zamanda rezervuarın popülasyonunda da olumlu yönde gelişme sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmalar ülkemizde yeni gelişmekte olan sportif balıkçılık turizmi için altyapı oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımıza düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır."

Aygül, geçen seneye kadar son 5 yılda il genelindeki göl ve göletlere toplam 1 milyon 906 bin yayın ve sazan yavrusu bırakıldığını dile getirdi.

Bu yıl bırakılan sazan yavrusu miktarının ise 1 milyon 756 bin olduğunu aktaran Aygül, "Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışma ile ülkemizde oldukça geri durumda olan ve aslında turizm yönünden dünyada oldukça önem arz eden sportif balıkçılık turizminin yapılabilmesi yönünden bölgenin altyapısına katkı sağlaması amaçlanmıştır." dedi.

Daha sonra Aygül, katılımcılarla balıkları İznik Gölü'ne bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk