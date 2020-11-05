Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
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Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

05.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:39

Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi Karacabey ve Orhangazi ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı vatandaşlarca kaydedildi Bursa'da yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Karacabey ve Orhangazi ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı vatandaşlarca kaydedildi

BURSA - Bursa'da yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bursa'nın Orhangazi ve Karacabey ilçesinde yağmur yağışı tarım alanları için can suyu oldu. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökkuşağı da oluştu. Oraya eşsiz görüntüler çıkarken vatandaşlar da cep telefonu ve kameralarıyla o anları görüntüledi.

Gökkuşağının oluşması, bilimsel bir açıklama ile tanımlanmıştır. Gökkuşağı; güneş ışınlarının kırılıp oluşturduğu, yedi ayrı renkli bir görüntü olarak biliniyor. Gökyüzünde ortaya çıkan bu görünüm meteoroloji olayı şeklinde tanımlanıyor.

Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi
Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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