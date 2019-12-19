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Bursa’da ‘Göç’ buluşması ‘Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye’ adıyla gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hindistan'dan Suriye'ye, Balkanlardan Afrika'ya farklı kültürlerin Bursa'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

19.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:16
Bursa’da ‘Göç’ buluşması ‘Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye’ adıyla gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 'dan Suriye'ye, Balkanlardan 'ya farklı kültürlerin 'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: ' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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