Bursa’da ‘Göç’ buluşması ‘Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye’ adıyla gerçekleştirildi
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hindistan'dan Suriye'ye, Balkanlardan Afrika'ya farklı kültürlerin Bursa'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
19.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:16
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Hindistan'dan Suriye'ye, Balkanlardan Afrika'ya farklı kültürlerin Bursa'da kaynaşmasına zemin hazırlayan 'Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye' isimli program, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com