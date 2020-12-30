Bursa'da gıda malzemesi yüklü panelvan yandı
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Bursa'da gıda malzemesi yüklü panelvan yandı

30.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:14
Bursa'da gıda malzemesi yüklü panelvan yandı

Bursa'da gıda malzemesi yüklü panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da gıda malzemesi yüklü panelvanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Mohammed Selam idaresindeki, 16 MC 709 plakalı panelvan, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Metro Durağı yakınında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracı kenara çekip söndürmeye çalışan Selam'a çevredekiler yardım etti. Metro istasyonundan getirilen yangın tüpleriyle kısmen kontrol alınan yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gıda toptancısı olduğu öğrenilen Selam'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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