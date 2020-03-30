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Hamit Aygül, Bursa, Ekonomi

Bursa'da gıda işletmelerinde denetimler sürüyor

Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, ekmek ve diğer unlu mamul çeşitlerinin kurallara uygun tüketicilere arzı konularında denetimleri sürüyor.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:56
Bursa'da gıda işletmelerinde denetimler sürüyor

Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, ekmek ve diğer unlu mamul çeşitlerinin kurallara uygun tüketicilere arzı konularında denetimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, üretim ve satış yerlerinin, koronavirüse karşı gerekli önlemleri alıp almadığına yönelik olarak yapılan denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de katıldı.

Denetimlerde üreticilere bilgilendirmelerde bulunularak, Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 temel korunma prensibine uygun tedbirler alınmasının önemi vurgulandı.

Bunun yanı sıra hastalık ve rahatsızlığı olan personelin izne ayrılması, çalışan personelin eldiven, maske gibi koruyucu ekipmanları titizlikle kullanması, ürünlere çıplak el ile dokunmanın önlenmesi, işletme ortamı ve ekipmanlarda temizlik ve hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini belirtildi.

Ayrıca, üretim yapan iş yerlerine hijyen bariyeri konulması, havalandırma sistemlerinin etkin olarak kullanılmasının önemi anlatıldı. Paket servislerde ürünlerin temiz, sağlam, uygun ambalajlı, ideal sıcaklıkta olması, servis görevlisinin ise temel hijyen konusunda tüm tedbirleri almış olması hakkında bilgi verildi.

Aygül, koronavirüs salgının yayılmasının önüne geçilebilmesi için gıda işletmelerinde alınacak teknik ve hijyenik önlemlerle ilgili kentte 3 bin 684 bilgilendirme denetimi gerçekleştirildiğini ve bu denetimlere devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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