Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (3)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.
01.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:44
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 3 deponun içerisinde yer alan gıda ürünleri küle dönerken, maddi hasarın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: DHA