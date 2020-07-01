Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (3) YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 3 deponun içerisinde yer alan gıda ürünleri küle dönerken, maddi hasarın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA,

Kaynak: DHA