Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (2) ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADIBursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı.

ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI

Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA,

Kaynak: DHA