Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (2)
ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADIBursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı.
01.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:49
ALEVLER, 2 DEPOYA SIÇRADI
Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, 3 depoda devam ederken, söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerine havadan da destek veriliyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yangın söndürme helikopteriyle gelen ekipler, çalışmalara katılıyor.
Huzeyfe ÖZDEMİR- Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: DHA