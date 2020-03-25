Bursa'da gıda denetiminde esnaf tedbirler konusunda bilgilendirildi Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerinde esnafı maske takma ve hijyen konularında bilgilendirdi.

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerinde esnafı maske takma ve hijyen konularında bilgilendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre ekipler, kentteki gıda işletmelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri denetledi.

Kontrollerde, önlem almayan işletmelere gerekli uyarlar yapılarak, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske ve eldiven verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca, işletmeler için hazırladıkları "Gıda İşletmelerinde, Kovid-19 İçin Alınacak Tedbirler"in yer aldığı broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygun üretim yapmanın yanı sıra kişisel hijyene de dikkat etmeleri hususunda bilgilendirmede bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşletme sorumlularına, personellerin hastalık ve rahatsızlıklarına dikkat etmeleri, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımının çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Dezenfeksiyon yapmanın, elleri sık sık yıkamanın ve işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmalarının önemini anlatıyoruz. Gıda işletmelerinin, denetçilerin ve görevlilerin de maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü buralar sürekli iletişim halinde olunan yerler. Takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koşullarına dikkat etmezler ve virüs yayılımına engel olmak için gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezası uygulayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı bildirdik."

Bilgilendirme ve denetimlerine hız verdiklerini aktaran Aygül, vatandaşların da bu konuya katkıda bulunarak gördükleri olumsuzlukları Alo 174'e bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA