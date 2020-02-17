17.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:05

Bursa'da gıda denetim seferberliği başladı

BURSA'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği başladı.

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da da yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Bursa'da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 207 kontrol görevlisi ile denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Bursa'da 1 hafta boyunca devam edecek. Üretim yapan 4 bin 84 işletmenin tamamı bir hafta içerisinde denetlenecek.

Yıl boyunca tüm işletmeleri ikişer kez denetleyerek gıda sektörünü daha sağlıklı hale getireceklerini söyleyen Bursa İl Tarım ve Orman Müdüra<ü Hamit Aygül, "Sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 81 ilde önemli sektörler denetleniyor. Biz de bu kapsamda 200 denetçiyle birlikte il merkezinde ve ilçelerde denetim yapmaktayız. Hedefimiz, üretim yapan toplam 4 bin 84 işletmenin 6 gün içerisinde denetlenerek sonuçlarının ortaya konulması. Bu kapsamda bir dondurma imalathanesinden denetime başladık. Burası da süt mamulleri kapsamına giriyor. Denetimlerin amacı halkımıza güvenilir gıda sunmak. Yanlış yapanlar varsa onların da gereğini yaparak halkımızın kandırılmasının önüne geçmek. Bursa Türkiye'nin işletme bakımından 4'üncü büyük ili. Yaklaşık olarak 27 bin işletmemiz bulunmaktadır. Bu seneki hedefimiz de 65 bin denetim yaparak bu işletmelerin tamamını en az iki defa olmak üzere denetleyerek bu sektörü oldukça sağlıklı, sıhhatli noktaya getirmek. İnşallah bunda başarılı olmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 54 bin gıda denetiminin sadece 706 tanesine idari yaptırım uygulamış durumdayız. Ciddi bir iyileşme var. Bu iyileşme en iyi hale gelene kadar denetimlerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

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