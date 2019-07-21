Bursa'da Geyikli Baba anıldı

Bursa'nın manevi şahsiyetlerinden 'Geyikli Baba' vefatının 642. yılında kabri başında anıldı.

Baba Sultan Hazretleri 'Geyikli Baba', Kestel ilçesindeki Babasultan köyünde türbesi başında anıldı. Anma etkinliğinde 3 ton pirinç, kesilen 110 kuzu ve 1 büyük başın etiyle harmanlanan pilav yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başlayan törende vatandaşlar dualar etti.

Babasultan Mahallesi Muhtarı Fahri Çelik öncülüğünde yapılan faaliyete Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Faaliyete ayrıca Vali Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Ahmet Karakaya ve Milletvekilleri katıldı. Geleneksel hale gelen ve bu sene 642.'si düzenlenen faaliyet okunan dualar ve ikramların ardından son buldu.

Geyikli Baba kimdir?

Orhan Gazi Han dönemi evliyalarından olan Geyikli Baba, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Geyikli Baba, zahiri, batıni ilimlerde ve tasavvuf yolunda kemalata erdikten sonra Rum ülkesine geldi. Manevi işaret üzerine derhal Anadolu'nun en uç bölgesinde İslamiyet'i yaymak için çarpışan ve gayret eden Osmanlı mücahit gazileri arasına katıldı. Bursa'nın fethi sırasında bir geyiğe binip elinde altmış okkalık bir kılıç olduğu halde en ön saflarda çarpıştı. Kalenin fethinde pek çok kerametleri görüldü. Bu sebepten kendisine Geyikli Baba denildi. Fetihten sonra Keşiş (Ulu) Dağı'na yerleşti. Asıl adı Mehmed olarak bilinen Geyikli Baba'ya bugünkü Babasultan köyü arazilerinin Orhan Gazi Han tarafından verildiği bilinmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA