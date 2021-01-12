Bursa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü
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Bursa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

12.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:38
Bursa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Erikli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan G.Ş. (47) idaresindeki 34 FY 4879 plakalı kamyon, Mefaruz Dönmez'e (64) çarptı.

Kamyonun altında kalarak yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü G.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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