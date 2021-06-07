Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
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Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde plastik atıkların dönüşümünün sağlandığı bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde plastik atıkların dönüşümünün sağlandığı bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

İlçe kırsalında yer alan Balabancık Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde plastik atıkların bulunduğu sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atık sahasındaki plastik malzemelerin yanmasıyla sonuçlanan olayın nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı
Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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