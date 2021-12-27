Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI - Haberler
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Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'da Veysel Karani Mahallesi'nde, Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - Bursa'da Veysel Karani Mahallesi'nde, Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarının müdahalesiyle tamamen söndürüldü. AFAD ekipleri, plastik ve metal atıklarının bulunduğu bölümde çıkan yangında zehirli kimyasal gaz salınımının olma ihtimaline karşı önlem alıp, inceleme başlattı.

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Son dakika! YANGIN PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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