BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler, gelen takviye ekiplerinde müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. İşyeri çalışanları, yangına kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın neden olduğunu açıkladı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı