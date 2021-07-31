BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

BURSA'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler, gelen takviye ekiplerinde müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. İşyeri çalışanları, yangına kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın neden olduğunu açıkladı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Çağatay Akman Yiğit Marcus Aral
Spor Can Bartu Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA'DA, GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:01:10. #1.14#

title