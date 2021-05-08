Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
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Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel

BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde dün gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde dün gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Tesiste hasar meydana geldi. 

Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, dün saat 23.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da, geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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