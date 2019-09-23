Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

23.09.2019 18:42

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İnegöl kara yolu Kalburt mevkisindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde işlenmek için istiflenen plastik ve karton atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.

Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA