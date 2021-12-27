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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin deposunda başlayan alevleri fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dumanı kentin birçok bölgesinden görülen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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