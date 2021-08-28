Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Tesiste hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan