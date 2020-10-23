Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

23.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:20
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Sinem Kobal Binnur Kaya
Spor Babel Falcao Can Bartu Serdar Aziz Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 23:20:30. #1.14#
title