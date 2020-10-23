Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan