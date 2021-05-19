Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
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Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekstil ve ahşap malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 10 itfaiye aracı yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.(İHA)

Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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