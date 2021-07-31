Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
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Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını

Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'da, geri dönüşüm tesisinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Tesiste hasar meydana geldi. 

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı belirtilen yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı müdahale sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 


Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını
Bursa'da geri dönüşüm tesisi yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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