Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

14.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:12

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.

Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA