Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

23.09.2019 18:08
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sekv edildi. 

Yangın saat 17.30 sıralarında İnegöl'deki  Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçenin tamamından görülen yangın, panik yarattı.

Kaynak: DHA
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