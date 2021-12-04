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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir Geri Dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada büyük maddi hasar olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm fabrikasının açık depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, yangın kısa sürede bütün depo alanını sardı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, geri dönüşüm fabrikasında büyük çaplı maddi hasara sebep oldu.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

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