Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

21.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:15
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.


Yangın iş yerindeki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dumanların şehrin bir çok noktasından görüldüğü ifade ediliyor - BURSA

Kaynak: İHA
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