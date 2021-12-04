Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı - Haberler
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Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandıMehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da Geri Dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının açık depo alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede bütün depo alanını sararken, yaklaşık 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

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