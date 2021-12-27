Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde geri dönüşüm deposunun açık alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde geri dönüşüm deposunun açık alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

 Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

 Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title