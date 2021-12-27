Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde geri dönüşüm deposunun açık alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.
OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde geri dönüşüm deposunun açık alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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