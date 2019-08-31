Bursa'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

31.08.2019 15:19

İNSAN Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Koordinatörlüğü'nce Bursa'da başlatılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmıyor. 3 gün 3 gece sürecek 7,3 büyüklüğünde deprem senaryosu kapsamında 40 ilden gelen arama-kurtarma ekiplerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta 300 personel yer alıyor.

Bursa'da 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün katılımıyla, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla başlayan ulusal tatbikat 2'inci gününde de devam ediyor. Bursa il merkezinde 7.3 büyüklüğünde, 8 km derinlikte ve 3'üncü seviye alarm durumu olan bir deprem senaryosu kuran ekipler, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masası ve 5 farklı bölgedeki 20 istasyonda, suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, yönetiyor. Tatbikatın devam ettiği esnada kriz masasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım'a Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulundu. Ardından da kentsel ve su altı arama kurtarma bölgelerinden video konferans gerçekleştirildi.

'DEPREM GERÇEK, KAFAMIZI KUMA GÖMEMEYİZ'

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bu konuda işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Deprem, bir gerçek. Kafamızı kuma gömemeyiz. Onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Bu birliktelik devam ettiği müddetçe güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi. Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de, "Marmara Depremi'nin en büyük hayırlarından bir tanesi şu oldu; afet durumunda sadece devlet kurumlarıyla mücadele edemezsiniz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Afet anında tüm toplumun, özellikle de STK'ların bu olaya dahil olmaları gerekiyor. Gönüllülük esası olmazsa bunu da başarmak pek mümkün olmuyor. 1999 depremi bunun fark edilmesine yol açtı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Bursa