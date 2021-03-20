Bursa'da geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi
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Bursa'da geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi

20.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:13
Bursa'da geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli noktalarda yapılan huzur uygulamasında 230 kişi Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden (GBT) geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli noktalarda yapılan huzur uygulamasında 230 kişi Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden (GBT) geçirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanırken, 12 araç sürücüsüne 16 bin 800 lira ceza kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar kapsamında toplam 101 araç sorgulandı ve 230 kişiye ilişkin GBT taraması yapıldı.

Uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. 12 Araca çeşitli belge eksikliğinden dolayı 16 bin 800 lira ceza kesildi.

Öte yandan uygulamalar kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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